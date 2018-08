Ahrensfelde. Beim Zusammenstoß mit einem Auto auf der Bundesstraße 158 bei Ahrensfelde (Barnim) ist ein Radfahrer tödlich verletzt worden. Nach Polizeiangaben war der 23-Jährige am Donnerstagabend auf der B 158 Richtung Bad Freienwalde unterwegs. Er kollidierte aus noch ungeklärter Ursache mit dem Pkw eines 50-Jährigen, der in derselben Richtung fuhr. Der junge Mann erlag seinen schweren Verletzungen noch am Unfallort. dpa/nd