München. Ein Hü und Hott im bayerischen Wissenschaftsministerium kommt Schülerinnen der Heilerziehungspflege teuer zu stehen: Sie sollen keine Bafög-Darlehen mehr bekommen und bereits ausgezahltes Geld in Höhe von mehreren Tausend Euro noch vor Ende der Ausbildung zurückzahlen. Der Grund: Ihre Ausbildung wurde im Februar 2017 für förderfähig erklärt, gut ein Jahr später machte das Ministerium das aber wieder rückgängig. Mehrere Fachschulen haben sich bei der Staatsregierung beschwert. Die Landtagsgrünen kritisierten das Vorgehen der Behörden am Freitag scharf: »Die CSU-Regierung schafft es nicht mal mehr, in simplen Verwaltungsvorgängen zuverlässige Auskünfte zu geben, die wenigstens zwei Jahre lang Gültigkeit haben«, sagte Abgeordnete Kerstin Celina. dpa/nd