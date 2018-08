Dresden. Die Grünen in Sachsens Landtag haben ein Aktionsprogramm für den Klimaschutz und die Anpassung an Extremwetter vorgelegt. Zu den Schwerpunkten gehört das Projekt »Grüne Kommunen« zur Abkühlung von Städten bei Hitze, für bessere Luft und mehr Gesundheitsschutz. »Sachsens CDU-geführte Regierungen verweigern sich seit zwei Jahrzehnten beharrlich den nationalen und internationalen Klimaschutzbestrebungen«, so Abgeordneter Gerd Lippold am Freitag. Klimaveränderungen würden aber keine Landesgrenzen kennen. dpa/nd