Erfurt. Für vier Vorhaben zur Vorbereitung der Bundesgartenschau 2021 bekommt Erfurt acht Millionen Euro vom Thüringer Landwirtschaftsministerium. Das teilte das Ministerium am Donnerstag in Erfurt mit. Das Geld stammt zum großen Teil aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung. Vorgesehen sind unter anderem verschiedene Grünanlagen, eine barrierefreie Fuß- und Radwegbrücke an der nördlichen Geraaue, die Neugestaltung von Brachen sowie die barrierefreie Erschließung des Petersberges für Radfahrer und Fußgänger. dpa/nd