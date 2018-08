Magdeburg. Die Elbe kratzt in Magdeburg am Niedrigwasserrekord. Am Pegel Strombrücke wurden am Donnerstag 48 Zentimeter gemessen, so Johannes Kutscher vom Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt. Ein solcher Wert wurde erstmals vor 84 Jahren registriert und noch nie unterschritten. Das Amt misst alle 15 Minuten den Wasserstand. Aus allen Daten wird der Mittelwert gebildet. Nur wenn dann ein Wert von 48 Zentimetern steht, wäre das Allzeittief von 1934 erreicht. dpa/nd