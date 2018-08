Braunschweig. Ein Spinosaurus steht auf dem Ruhfäutchenplatz im niedersächsischen Braunschweig. Der Figur soll für die Ausstellung »Spinosaurus - ein rätselhafter Riese« in der Burg Dankwarderode werben. Bis zum 9. September erzählt die Schau die spannende Geschichte der Entdeckung des Spinosaurus und zeigt die Lebensweise dieses Tieres, das während der Kreidezeit im heutigen Nordafrika lebte. Die Burg Dankwarderode mitten in Braunschweig war über Jahrhunderte Residenz der Braunschweiger Herzöge. dpa/nd Foto: dpa/Hauke-Christian Dittrich

Foto: Braunschweig. Ein Spinosaurus steht auf dem Ruhfäutchenplatz im niedersächsischen Braunschweig. Der Figur soll für die Ausstellung »Spinosaurus - ein rätselhafter Riese« in der Burg Dankwarderode werben. Bis zum 9. September erzählt die Schau die spannende Geschichte der Entdeckung des Spinosaurus und zeigt die Lebensweise dieses Tieres, das während der Kreidezeit im heutigen Nordafrika lebte. Die Burg Dankwarderode mitten in Braunschweig war über Jahrhunderte Residenz der Braunschweiger Herzöge. dpa/nd Foto: dpa/Hauke-Christian Dittrich

Projekt Icarus will Tierbewegungen bei nahenden Naturkatastrophen beobachten

Vor 50 Jahren starb in Prag die Hoffnung auf einen demokratischen Sozialismus

ndPlus

Ein kleiner aber feiner Teil unseres Angebots steht nur Abonnenten in voller Länge zur Verfügung. Mit Ihrem Abo haben Sie Vollzugriff auf sämtliche Artikel seit 1990 und helfen mit, das Online-Angebot des nd mit so vielen frei verfügbaren Artikeln wie möglich finanziell zu sichern.

Testzugang sichern!