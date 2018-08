Islamabad. Der politische Außenseiter Imran Khan ist neuer Regierungschef von Pakistan. Der 65-Jährige wurde am Freitag vom Parlament in Islamabad zum Ministerpräsidenten gewählt. Der Ex-Cricketspieler hatte mit seiner populistischen Anti-Korruptions-Partei Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI) die Abstimmung über eine neue Volksversammlung im Juli gewonnen. epd/nd

Tausenden drohen Hunger und Tod in einem Vertriebenencamp

