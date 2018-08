Binz. Prora auf Rügen ist nun staatlich anerkannter Erholungsort. Mecklenburg-Vorpommerns Wirtschaftsminister Harry Glawe (CDU) übergab die Ernennungsurkunde am Freitag in Binz, zu dem Prora gehört, so das Ministerium. »Prora überzeugt Urlauber und Anwohner mit einem großen Freizeit- und Erholungswert«, sagte Glawe. Mit dem Titel Erholungsort kann Prora künftig Kurtaxe und eine Fremdenverkehrsabgabe erheben. Dies soll ab 1. Januar 2019 geschehen, da dann die nötige Satzung vorliege. Prora und der Hauptort Binz sollen als Binzer Bucht vermarktet werden. Auch soll die touristische Infrastruktur in Prora ausgebaut werden, sodass langfristig die Ernennung zum Seebad folgen kann. dpa/nd