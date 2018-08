Regensburg. Mit Blumenwiesen wollen die Bayerischen Staatsforsten im Freistaat mehr Lebensraum für Bienen, Hummeln, Schmetterlinge und Käfer schaffen. Für das Projekt »Der Wald blüht auf« haben staatliche Forstreviere seit dem Frühjahr auf einer Fläche so groß wie 185 Fußballfelder blühende Wiesen angelegt, so die Staatsforsten am Donnerstag. Über eine Million Euro kostet das Projekt, das von Bayerns Landwirtschaftsministerium gefördert wird. Für die Wiesen verwendeten die Forstbetriebe regionales Saatgut. dpa/nd