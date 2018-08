Die Einzelhandelskette Real will auf dem Rücken ihrer Mitarbeiter Kosten sparen. Wie die Beschäftigten unter den Bedingungen ächzen - sich aber auch zur Wehr setzen

Streiks und Protestaktionen in Dutzenden Städten gegen Tarifflucht der Einzelhandelskette

Discounter schafft in neuen Arbeitsverträgen Grundlage für Tarifflucht - Betriebsräte beklagen Schikanen

Das Einzige, was ein weiteres Drehen der Spirale verhindern kann, sind Wachsamkeit, starke Gewerkschaften und die Allgemeinverbindlichkeit von Tarifverträgen. Wenn dem Gesetzgeber die über drei Millionen Einzelhandelsbeschäftigten etwas bedeuten, sollte er sich dafür einsetzen.

Tarifflucht und Lohndumping haben zu einer brutalen Abwärtsspirale in der Einzelhandelsbranche geführt. Die Auslagerung aller Mitarbeiter von Real im Frühjahr ist nur der bislang letzte Akt. Falls Aldi Nord wirklich aus dem Tarifvertrag mit ver.di aussteigen sollte, würden wohl bald Aldi Süd, die Konkurrenten Lidl und Kaufland sowie weitere nachziehen.

