Was soll das sein

Die Senatsverwaltung für Kultur und Europa vergibt für das Jahr 2019 drei Arbeitsstipendien für Comic-Künstlerinnen und Comic-Künstler, die ihren Lebensmittelpunkt in Berlin haben. Das Hauptstipendium ist mit 16 000 Euro dotiert, zwei weitere Stipendien mit 2000 Euro. Arbeiten der Stipendiaten sollen in einer Ausstellung im Jahr 2019 an einem noch festzulegenden Ort präsentiert werden. Die Stipendien-Jury besteht aus Charlotte von Bausznern, Silke Merten, Stefan Neuhaus, Mikael Ross und Marie Schröer.

Das elektronische Antragsformular und alle Anlagen müssen online an die Kulturverwaltung gesendet werden. Eine zusätzliche Abgabe von Unterlagen in Papierform ist nicht vorgesehen. nd