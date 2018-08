Zum ersten Mal findet das Irish Festival Berlin mit dem Titel Home & Away am 18. August auf der Sommerbühne der ufaFabrik statt. Die internationale Community präsentiert sich an zwei Tagen erstmals gemeinsam mit rund 10 Gruppen, 22 Musikern und 99 Tänzern. Mit Kinder- und Familienprogramm, Workshops, Konzerten sowie einem irischen Markt. nd