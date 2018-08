Panamas Wirtschaft gilt auch durch den Ausbau des Kanals als erfolgreich. Foto: AFP/Rodrigo Arangua

Der bange Blick auf die Wechselkurse gehört derzeit in Argentinien, Brasilien und Mexiko zum Alltag der Regierenden. Um gleich 2,65 Prozent sackte der argentinische Peso am Montag ab. In Brasilia und Mexiko-Stadt waren die Einbußen nicht ganz so dramatisch. Sie ändern aber nichts an der Tatsache, dass die drei Schwellenländer vom ausländischen Kapital abhängen und ihre Volkswirtschaften anfällig sind, wenn dieses ausbleibt oder abgezogen wird.

Das ist derzeit der Fall. Seit die US-Notenbank Fed im März die Leitzinsen wieder leicht angehoben hat, ziehen Anleger ihr Geld vermehrt aus den riskanteren Schwellenländern ab und investieren in den USA, wo die Wirtschaft wächst. Für Lateinamerika und die Karibik ein Dilemma, denn obendrein stärkt die Zinserhöhung den US-Dollar, wodurch die Währung, an der sich vieles in Lateinamerika orientiert, teurer wird.

Das sind negative Parameter für die Volkswirtschaften der Region, die ohnehin...