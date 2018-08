Berlin. Die LINKE im Bundestag fordert bei der Weiterbildung von Arbeitslosen Priorität für Jobs in der Pflege. »Der Bedarf ist riesig«, sagte Linke-Sozialexpertin Sabine Zimmermann der Deutschen Presse-Agentur. Angesichts dessen könne es nur als Katastrophe bezeichnet werden, dass gerade für diesen Bereich Weiterbildungsmöglichkeiten zurückgegangen seien. Nach Daten der Bundesagentur für Arbeit starteten im vergangenen Jahr 18 626 Teilnehmer eine geförderte Weiterbildung mit dem Ziel eines Abschlusses in einem Gesundheitsberuf. Im Jahr zuvor waren es laut der von der LINKE-Fraktion angeforderten Statistik 20 088 gewesen. Im Jahr 2011 hatten noch 21 513 Teilnehmer neu begonnen, 2010 sogar 32 148. dpa/nd

