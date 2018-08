Berlin. Der FDP-Vorsitzende Christian Lindner regt an, dass Deutschland in Südamerika und Asien Regenwald kauft, um das Klima zu schützen. »Wir geben rund 28 Milliarden für die Förderung der erneuerbaren Energien hierzulande aus, die dem Klima nichts bringen«, sagte er dem Online-Nachrichtenportal der Telekom. »Für einen Bruchteil kann man eine Menge Wald kaufen.« Es gehe dabei um den Klimaschutz, mit Kolonialismus habe das nichts zu tun. dpa/nd

