Florian Keiper (r.) und die »Fahrradbande« 2017 auf dem Weg zur Klimakonferenz in Bonn Foto: Kristoffer Schwetje

Im Garten eines Berliner Wohnblocks sitzen vier Frauen und zwei Männer bei selbst gemachtem Kuchen und diskutieren über Kompostklos, Ruhezeiten und Waldbrandgefahr - auf dem Gebäck steht mit Mandeln ausbuchstabiert: »Freilauf«. Es ist eines der letzten Organisationstreffen für das »FRE!LAUF - DIY Bike Camp«. Wie alle Treffen für das Radfestival aus der Fahrradszene für die Fahrradszene ist es öffentlich, das heißt: Jeder kann mitmischen.

Den Radaktivist*innen ist die Aufregung anzumerken: In wenigen Tagen soll es in Wriezen (Märkisch-Oderland), dem Tor zum Oderbruch, losgehen. Dort, 60 Kilometer von Berlin entfernt, treffen sich vom 24. bis zum 26. August Radbegeisterte, Fahrradfreaks, Radinitiativen und alle, die sich für die Mobilitätswende engagieren. Selbstverständlich, dass es zum Festival auch eine sogenannte Mitradgelegenheit geben wird: Zusammen radeln die Teilnehmer*innen am Wochenende dann raus nach Brandenburg.

Auf...