Potsdam. Brandenburgs CDU hat einer Umfrage zufolge an Zustimmung verloren und liegt mit 18 Prozent hinter SPD und AfD. Wäre am Sonntag ein neuer Landtag gewählt worden, hätten die Sozialdemokraten nach Angaben, die das Meinungsforschungsinstituts Insa für die »Bild«-Zeitung ermittelt hat, 23 Prozent, die AfD 21 Prozent der Stimmen erhalten. Noch im April hätten einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Infratest dimap im Auftrag des Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb) CDU und SPD mit jeweils 23 Prozent gleichauf gelegen, während die AfD auf 22 Prozent kam. Für die jüngste Insa-Umfrage wurden »Bild« zufolge vom 10. bis 17. August 1048 Brandenburger befragt. Vergleicht man beide Umfragen, verbesserten sich die LINKE von damals 17 auf nun 18 Prozent, die Grünen von sieben auf acht Prozent. Die FDP dürfte mit fünf Prozent (vier) auf eine Rückkehr in den Landtag hoffen. dpa/nd