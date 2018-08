Was soll das sein

Potsdam. Der Chef der Linksfraktion im Landtag, Ralf Christoffers, sieht die politische Zukunft von Gesundheitsministerin Diana Golze (LINKE) bis zur Aufklärung des Medikamentenskandals als gesichert an. »Ich schließe einen Rücktritt zum gegenwärtigen Zeitpunkt völlig aus«, sagte Christoffers in einem vorab veröffentlichten rbb-Fernsehinterview. »Eine Entscheidung wird getroffen werden, das hat die Ministerin mehrfach deutlich gesagt, wenn alle Sachverhalte auf dem Tisch liegen.« Es müsse festgestellt werden, wie die interne Organisation zwischen dem Landesgesundheitsamt und dem Ministerium ausgesehen habe, so Christoffers. Dafür seien Golze und ihre Staatssekretärin Almuth Hartwig-Tiedt zuständig. dpa/nd