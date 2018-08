Man müsse, hatte Herr Mosekund einen klugen Menschen sagen hören, in der Krise antizyklisch handeln. Das imponierte ihm und er beschloss, selbst damit zu beginnen. Und zwar beim Essen. Als er nach einer guten Mahlzeit eigentlich schon pappesatt war, stopfte er sich gleich noch einmal voll. Einen Tag dauerte es, bis er die folgende Übelkeit überwunden hatte. Nach einem weiteren Tag wurde er hungrig. Handle antizyklisch, hämmerte er sich immer wieder ein. Am dritten Tag wurde er schwach - und aß. Schade, dachte Herr Mosekund betrübt, ich werde die Welt doch nicht retten.

