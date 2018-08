Was soll das sein

Wir blenden einen Banner über jedem Artikel ein, verbunden mit der Aufforderung sich doch an der Finanzierung und Sicherstellung von unabhängigem linkem Journalismus zu beteiligen. Ein geeigneter Weg besonders für nd-Online-User, die kein Abo abschließen möchten, die Existenz des »nd« aber unterstützen wollen.

Also, mach mit! Mit einem freiwilligen regelmäßigen Beitrag:

Berlin. Das Handwerk drängt auf den Abschluss von Migrationsabkommen mit Drittstaaten, um die Zuwanderung von Fachkräften zu erleichtern. Der Präsident des Zentralverbands des Deutschen Handwerks (ZDH), Peter Wollseifer, will vor allem eine leichtere und unbürokratischere Anerkennung ausländischer Berufsabschlüsse erreichen. Unterdessen ging in der Koalition die Debatte über einen möglichen »Spurwechsel« abgelehnter Asylbewerber in die Arbeitsmigration weiter. Die CDU/CSU sieht eine solche Möglichkeit, das Verfahren zu wechseln, überwiegend skeptisch. Der saarländische Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) warnte im SWR, Flüchtlinge könnten »unter dem Vorwand der Asylsuche« kommen, obwohl sie »eine ganz andere Art der Migration nach Deutschland« beabsichtigen. AFP/nd