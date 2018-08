Berlin. Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) drängt auf eine Aufwertung der Europapolitik. »Das nationale Interesse Deutschlands hat im Jahre 2018 einen Namen: Europa«, sagte Maas der »Welt am Sonntag«. Er äußerte die Erwartung, dass die EU in den kommenden Jahren in »fast allen Politikbereichen wesentlich stärker gefordert sein wird« als bisher. So könnten die Klima-, Migrations- und Sozialpolitik von Einzelstaaten nur noch unvollkommen betrieben werden, sagte Maas. Kritik wegen der zurückhaltenden deutschen Reaktion auf diesbezügliche Vorschläge von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron wies der Minister zurück. Inzwischen habe es weitreichende Beschlüsse gegeben, besonders zur Finanz- und Währungspolitik. AFP/nd Kommentar Seite 10