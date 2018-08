Jan Korte über Epochenbrüche, Herausforderungen an die Linke und seine Gedanken beim Fliegenfischen

Die Plattform der Bundestagsabgeordneten Cansel Kiziltepe und Marco Bülow geht an den Start

Die Sammlungsbewegung der LINKE-Fraktionsvorsitzenden Sahra Wagenknecht bereitet Nahles nach eigenem Bekunden »keine schlaflosen Nächte«. Nach ihrer Einschätzung gehe es Wagenknecht eher um eine Positionsverschiebung innerhalb der Linken. »Wenn sie beispielsweise ein Einwanderungsgesetz rigoros ablehnt, bewegt sie sich außerhalb des linken Spektrums.« Hingegen unterstützt der ehemalige Grünen-Vorsitzende Ludger Volmer die Sammlungsbewegung. »Wir arbeiten an einer linken Mehrheit«, sagte Volmer dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. »Es geht um eine Stärkung der Linken insgesamt.« dpa/nd Seite 6

Türkischer Präsident am Samstag als AKP-Parteichef wiedergewählt

Am 20. August endet das dritte Kreditprogramm, die sozialen Kosten bleiben

Auseinandersetzungen in Gaza dauern trotz Waffenruhe an

