Was soll das sein

Frankfurt am Main. Die in Deutschland produzierenden Hersteller von Bergbaumaschinen haben im ersten Halbjahr 2018 erstmals seit der Finanzkrise wieder ein Umsatzwachstum erzielt. Die Erlöse hätten zwischen Januar und Juni dieses Jahres um zehn Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum zugelegt, berichtete der Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau am Montag. Für das Gesamtjahr erwartet er eine Umsatzsteigerung von etwa acht Prozent gegenüber 2017, als die Branche 2,7 Milliarden Euro Umsatz machte. Zum Vergleich: Noch fünf Jahre zuvor kamen die Bergbaumaschinenhersteller auf 6,2 Milliarden Euro Umsatz. dpa/nd