Hamburg. Bald erntereif: die Trauben auf dem Weinberg der Hamburger Bürgerschaft oberhalb der St.-Pauli-Landungsbrücken. Netze schützen die Trauben derzeit vor Vögeln und anderen Dieben. Die Weinlese von den 100 Stöcken - es handelt sich um die weiße Sorte Phoenix und die rote Sorte Regent - soll in der zweiten Septemberwoche stattfinden. Den Weinberg gibt es seit 1995, er ist ein Geschenk des Stuttgarter Weindorfs. Kaufen kann man den Wein nicht, er wird von der Bürgerschaft an besondere Gäste Hamburgs verschenkt. dpa/nd Foto: dpa/Markus Scholz

