Nürnberg. Der Oberbürgermeister von Nürnberg, Ulrich Maly (SPD), ist einer Umfrage zufolge das beliebteste Großstadtoberhaupt Deutschlands. 72 Prozent der wahlberechtigten Nürnberger sind mit der Arbeit des Politikers zufrieden. Das ergab eine von RTL in Auftrag gegebene Forsa-Umfrage, die am Montag veröffentlicht wurde. Mehrheitlich zufrieden sind die Bürger auch mit dem Münchner Dieter Reiter (60 Prozent), dem Essener Thomas Kufen (56), dem Dresdner Dirk Hilbert (55) und dem Oberbürgermeister von Frankfurt/Main, Peter Feldmann (52). Am unzufriedensten sind der Umfrage nach die Bremer mit ihrem Bürgermeister Carsten Sieling (SPD). Fast zwei Drittel bewerten seine Arbeit negativ. Für das Bürgermeister-Ranking wurden mehr als 9000 Bürger in den 15 größten Städten Deutschlands befragt. dpa/nd