Die Fußball-EM 2024 ist noch nicht vergeben, im Fall eines Zuschlages für Deutschland will der Ex-DFB-Kapitän Philipp Lahm Chef der Organisationskomitees werden

Wie seine sportliche Karriere, hat Lahm auch seine jetzige gut geplant. Machtbewusst schlug er das Angebot aus, »nur« Sportdirektor beim FC Bayern zu werden. Beim DFB geht mehr: »Es war von Beginn an ein Wunsch, langfristig Verantwortung zu übernehmen.« Die Thronfolge des Kaisers als Turnierchef ist jedoch zeitlich begrenzt. Aber diese Aufgabe würde ihm schon mal einen Platz im DFB-Präsidium sichern. Als Thronfolger? Das wäre wirklich clever.

Aber Vorsicht, Philipp Lahm kann auch anders. Als Michael Ballack die WM 2010 verpasste, revoltierte er in Abwesenheit des Kapitäns. Ebenso indirekt rechnete er 2011 in seiner Autobiografie mit Weggefährten ab. Und Joachim Löw kritisierte er nicht während der WM als TV-Experte, sondern später über soziale Netzwerke.

Da kommt einer wie Lahm ganz recht - ein skandalfreier Musterprofi, der selbst seine Gegner auf dem Platz meist ohne Foul besiegte. Einer, der im Zenit des Erfolgs als Kapitän der Weltmeisterelf 2014 zurückgetreten ist. Einer, der mit Bayern München alles gewonnen hat. Und einer, der sich von seinem in Verruf geratenen Vorgänger Franz Beckenbauer distanziert: »Er hat die WM nach Deutschland gebracht. Aber man muss Grenzen einhalten.«

Vom Lächeln des perfekten Schwiegersohns und dessen Aura des Erfolgs erhofft sich der Deutsche Fußball-Bund nicht nur das nächste Großereignis. Lahms Eigenschaften sind dem angeschlagenen Verband auch kurzfristig dienlich. Sportlich, sportpolitisch und politisch steckt er noch immer tief in der Krise: Das WM-Aus ist ebenso wenig aufgearbeitet wie die Korruptionsvorwürfe um die WM 2006. Erst am Wochenende räumte DFB-Präsident Grindel Fehler im Umgang mit Mesut Özil ein: »Ich hätte mich angesichts der rassistischen Angriffe deutlicher positionieren müssen.«

Die Entscheidung erscheint clever: Philipp Lahm soll die Fußball-Europameisterschaft 2024 als Turnierchef organisieren - vorausgesetzt, Deutschland setzt sich am 27. September gegen den Mitbewerber Türkei durch. Auch dafür soll der 34-Jährige ja schon sorgen, seit acht Monaten als EM-Botschafter.

Was soll das sein

Wir blenden einen Banner über jedem Artikel ein, verbunden mit der Aufforderung sich doch an der Finanzierung und Sicherstellung von unabhängigem linkem Journalismus zu beteiligen. Ein geeigneter Weg besonders für nd-Online-User, die kein Abo abschließen möchten, die Existenz des »nd« aber unterstützen wollen.

FC Bayern mit mühsamem 1:0-Sieg in Runde zwei

Den Fußballern von Eintracht Frankfurt fehlte in Ulm die Leidenschaft

Christina Schwanitz gelingt beim Diamond-League-Meeting der Leichtathleten in Birmingham EM-Revanche gegen Paulina Guba aus Polen

ndPlus

Ein kleiner aber feiner Teil unseres Angebots steht nur Abonnenten in voller Länge zur Verfügung. Mit Ihrem Abo haben Sie Vollzugriff auf sämtliche Artikel seit 1990 und helfen mit, das Online-Angebot des nd mit so vielen frei verfügbaren Artikeln wie möglich finanziell zu sichern.

Testzugang sichern!