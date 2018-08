Moskau. Bei einer Serie von Angriffen auf Sicherheitskräfte in der russischen Kaukasusrepublik Tschetschenien sind am Montag mehrere Polizisten verletzt worden. Wie der Republikführer Ramsan Kadyrow mitteilte, seien die Angreifer »neutralisiert« worden. Mittlerweile sei die Lage wieder »völlig ruhig«. Die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) reklamierte die Taten für sich. Die islamistischen Aufständischen in der Region haben dem IS die Treue geschworen. AFP/nd