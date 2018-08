Was soll das sein

Hallstadt. Die Stadt Hallstadt im bayerischen Landkreis Bamberg warnt ihre Bürger vor Bakterien im Trinkwasser. Die rund 8800 Bewohner im Stadtgebiet sollen Leitungswasser nur abgekocht trinken, hieß es am Sonntag in einer Mitteilung auf der Homepage der oberfränkischen Stadt. Bei einer Trinkwasserüberprüfung sei eine bakterielle Verunreinigung festgestellt worden. Ab sofort sollen zur Desinfektion 0,25 Milligram Chlor pro Liter zugefügt werden, um das Problem zu beheben. Über den Grund für die Verunreinigung wurde zunächst nichts mitgeteilt. »Lassen Sie das Wasser einmalig sprudelnd aufkochen und dann langsam über mindestens zehn Minuten abkühlen«, hieß es in der Mitteilung. »Nehmen Sie für die Zubereitung von Nahrung und zum Zähneputzen ausschließlich abgekochtes Leitungswasser oder Mineralwasser.« dpa/nd