Kano. Bei einem Angriff der Islamistengruppe Boko Haram auf ein Dorf im Nordosten Nigerias sind nach Angaben örtlicher Milizen und Anwohner am Wochenende mindestens sechs Menschen getötet worden. Die Extremisten seien in Lastwagen in dem Dorf Mairari im Bundesstaat Borno eingetroffen, hätten um sich geschossen, Häuser niedergebrannt und Lebensmittelvorräte geplündert. Erst am Freitag waren vier Bauern getötet worden, als Boko-Haram-Mitglieder ein Feld nahe Maiduguri angriffen. Boko Haram kämpft seit Jahren gewaltsam für die Errichtung eines islamischen Gottesstaats im mehrheitlich muslimischen Nordosten Nigerias. AFP/nd