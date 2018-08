Die Senatsverwaltung für Kultur und Europa vergibt für das Jahr 2019 Projektmittel für die Digitalisierung des Kulturerbes. Gefördert wird spartenübergreifend die Digitalisierung von Objekten aus Kulturerbeeinrichtungen (Archive, Bibliotheken, Museen, Gedenkstätten) mit Sitz in Berlin. Im Mittelpunkt des Förderprogramms steht der Zugang zu Informationen und Objekten des kulturellen Erbes von Berlin für die interessierte Öffentlichkeit - auch mit Blick auf deren Präsentation in der Deutschen Digitalen Bibliothek. nd