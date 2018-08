Ein Arbeiter schleift mit einem Trennschneider an einem Rohr in einer Rohölverarbeitungsanlage in Schwedt. Immernoch gibt es ein Arbeitszeitgefälle zwischen Ost-und West. Foto: dpa/Patrick Pleul

Berlin. Beschäftigte in Ostdeutschland arbeiten weiterhin länger als im Westen - und verdienen weniger. Im vergangenen Jahr leisteten Bschäftigte in den alten Bundesländern im Schnitt 1279 Arbeitsstunden. Im Osten mit Berlin waren es 1346 Stunden, also 67 mehr. Wird Berlin dem Westen zugerechnet, sind es im Osten 75 Stunden mehr.

Zugleich lagen die Jahres-Bruttolöhne je Arbeitnehmer im Westen mit 35.084 Euro um fast 5000 Euro höher als in den neuen Ländern mit 30.172 Euro. Das ergeben Daten der Statistischen Ämter von Bund und Ländern, die die Linke-Bundestagsfraktion ausgewertet hat. Im Schnitt am längsten gearbeitet wurde demnach 2017 in Thüringen mit 1371 Stunden je Beschäftigtem. Am wenigsten Arbeitsstunden waren es mit 1255 in Rheinland-Pfalz. Bei Löhnen und Gehältern war Hamburg Spitze mit 40.771 Euro brutto. Im Schnitt am wenigsten verdienten Beschäftigte in Mecklenburg-Vorpommern mit 27.520 Euro.

»Die Bundesregierung hat sich offensichtlich mit einem Sonderarbeitsmarkt Ost abgefunden. Das ist nicht akzeptabel«, erklärt dieArbeitsmarktexpertin der LINKEN, Sabine Zimmermann. Ein wesentlicher Schlüssel für eine weitere Angleichung sei eine Stärkung der im Osten deutlich schwächeren Tarifbindung.