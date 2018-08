Bukarest. Mehr als eine Woche nach dem massiven Polizeieinsatz gegen regierungskritische Demonstranten in Bukarest ist ein Mann seinen Verletzungen erlegen. Der 68-Jährige sei vergangenen Mittwoch in ein Krankenhaus eingeliefert worden und in der Nacht zu Montag an Herzstillstand gestorben, wie die Klinik mitteilte. Behörden zufolge wurde er bei der Großdemonstration am 10. August zunächst wegen Nasenbluten behandelt. Er soll große Mengen Tränengas eingeatmet haben. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft reichten mehr als 350 Menschen Beschwerden gegen Sicherheitskräfte ein. AFP/nd