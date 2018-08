Vatikanstadt. Papst Franziskus hat den sexuellen Missbrauch von über 1000 Kindern durch katholische Priester in den USA als »Gräueltaten« verurteilt. Um Verzeihung zu bitten und den Schaden wiedergutzumachen sei in solchen Fällen »nie genug«, schrieb das Kirchenoberhaupt am Montag in einem Brief an alle Gläubigen. Der Papst reagierte damit auf einen Untersuchungsbericht zu Missbrauchsfällen im US-Bundesstaat Pennsylvania und räumte erneut schwere Fehler der Kirche im Umgang mit Missbrauchsskandalen ein. AFP/nd