Hannover. Nachdem ihn Polizisten mit Pfefferspray besprüht hatten, ist in Hannover ein 39-Jähriger gestorben. Nach offiziellen Angaben hatte der Mann parkende Autos beschädigt, den von Anwohnern alarmierten Streifenwagen mit einer Eisenstange attackiert und sich heftig gegen eine Festnahme gewehrt. Daraufhin setzten die Beamten den Reizstoff ein, worauf ihr Kontrahent zusammenbrach und bewusstlos wurde. Reanimierungsversuche seitens der Polizei blieben erfolglos, im Krankenhaus konnte nur noch der Tod des Mannes festgestellt werden. Die Obduktion habe ergeben, dass er herzkrank gewesen sei, heißt es von der Staatsanwaltschaft. Ob sie gegen die Polizisten ermittelt, soll erst nach weiteren Untersuchungen entschieden werden. Bislang gebe es keinen Anfangsverdacht auf ein Fehlverhalten der Beamten, so Oberstaatsanwalt Thomas Klinge. haju

