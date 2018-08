Duisburg. Als einziger Binnenhafen hat es Duisburg unter den Top 100 der größten Häfen der Welt geschafft. Erneut belegte der Duisburger Port im vergangenen Jahr Platz 36, wie am Dienstag die Duisburger Hafen AG unter Berufung auf ein Ranking der internationalen Fachzeitschrift »Container-Managment« mitteilte. Insgesamt seien im vergangenen Jahr in Duisburg 4,1 Millionen Standardcontainer (TEU) umgeschlagen worden. dpa/nd

Dieter Büddefeld muss sich in Kiel einem Disziplinarverfahren stellen

Neonaziverein und Hamas-Helfer scheitern in Karlsruhe

Beschwerdeführer Gössner sieht in Staatstrojaner totale Überwachung

Drastischer Rückgang seit Januar / Italien lässt Migranten nicht an Land

ndPlus

Ein kleiner aber feiner Teil unseres Angebots steht nur Abonnenten in voller Länge zur Verfügung. Mit Ihrem Abo haben Sie Vollzugriff auf sämtliche Artikel seit 1990 und helfen mit, das Online-Angebot des nd mit so vielen frei verfügbaren Artikeln wie möglich finanziell zu sichern.

Testzugang sichern!