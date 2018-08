Prag. Beim Gedenken an den Truppeneinmarsch des Warschauer Vertrages in die Tschechoslowakei vor 50 Jahren ist der tschechische Ministerpräsident Andrej Babis am Dienstag in Prag lautstark ausgepfiffen worden. Demonstranten kritisierten, dass der Gründer der ANO-Partei seine Regierung auf die Tolerierung durch Kommunisten stützt und einst selbst KP-Mitglied war. Am Vorabend hatten rund 300 Menschen vor der russischen Botschaft protestiert. Babis sprach seine Bewunderung für alle aus, die sich 1968 tapfer verhalten hätten. Auch in der slowakischen Hauptstadt Bratislava gab es Gedenkveranstaltungen. dpa/nd