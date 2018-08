Erfurt. In Thüringen hat die dritte Runde für freiwillige Gemeindezusammenschlüsse begonnen. Der Start sei am Dienstag erfolgt, sagte Innenminister Georg Maier (SPD) in Erfurt. Bis Ende Oktober könnten die Kommunalparlamente Fusionen beschließen und entsprechende Anträge beim Land einreichen. Kommunen, die durch Fusionen größer und damit leistungsfähiger werden, würden erneut Finanzspritzen vom Land erhalten. Im Landesetat seien dafür insgesamt 217 Millionen Euro vorgesehen, sagte der für die Gemeindereform zuständige Staatssekretär Uwe Höhn. Davon würden in den ersten beiden Runden insgesamt 141 Millionen Euro verbraucht. Sie sorgten dafür, dass die Zahl der Gemeinden 843 auf 363 sinke. dpa/nd