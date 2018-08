Foto: Bad Buchau. Hunderte Stare schwirren in der Abendsonne über dem Naturschutzgebiet Federsee in Baden-Württemberg, bevor sie sich für die Nacht im Schilf niederlassen. Stare bewegen sich ganzjährig in Trupps und zum Teil in riesigen Schwärmen. Nur am Brutplatz wird meist ein kleiner Radius um die Bruthöhle verteidigt. Der Federsee bei Bad Buchau in Oberschwaben ist mit einer Fläche von 1,4 Quadratkilometern der zweitgrößte See in Baden-Württemberg. Er liegt inmitten des größten zusammenhängenden Moorgebietes Südwestdeutschlands. Das Federsee-Becken gilt als ein Modell für die ökologische Wiederherstellung einer einst weitgehend zerstörten Naturlandschaft. dpa/nd Foto: dpa/Thomas Warnack