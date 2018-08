BSG urteilte in zwei Fällen zum Elterngeld

Giffey betonte, ihr Ministerium wolle den Weg der Digitalisierung konsequent weitergehen und in Zukunft die Familienleistungen selbst digitalisieren. »Dann werden Familien über das Portal nicht nur alle Informationen bekommen, die sie brauchen, sondern ihre Familienleistungen auch direkt beantragen können.«

Möglich ist auch die Suche nach speziellen Angeboten vor Ort. Durch Eingabe ihrer Postleitzahl finden Familien Ämter und Beratungsstellen in ihrer Nähe, bei denen sie Leistungen beantragen können oder weitere Unterstützungsangebote bekommen.

Das neue Portal sei »übersichtlich, gut verständlich und leicht zu bedienen«, so die Bundesfamilienministerin Franziska Giffey (SPD). Es versorge »Familien mit allem, was sie wissen müssen«.

Ob Elterngeld, Kinderzuschlag oder Unterhaltsvorschuss: Unter der Webadresse www.familienportal.de finden Familien seit Anfang Juli erstmals im Internet sämtliche Informationen und Beratungsangebote rund um finanzielle Hilfen. Alle familienpolitischen Leistungen würden unter einem digitalen Dach gebündelt, teilte das Bundesfamilienministerium in Berlin mit.

