Wichtig ist auf jeden Fall, die Preisabsprache unbedingt vor Auftragserteilung zu führen und genau hinzuschauen, was im Vorfeld unterschrieben werden soll. vzsa/nd

Um genau das zu verhindern, empfiehlt die Verbraucherzentrale, über die Homepage des Bundesverbandes Deutscher Schädlingsbekämpfer e.V. nach dem nächstgelegenen Profi in Sachen Wespennestbeseitigung zu suchen. Die Mitgliedsunternehmen des Verbandes arbeiten nach Grundsätzen zur fairen Wespenbekämpfung auf der Grundlage der geltenden gesetzlichen Bestimmungen. Hier ist jeder Verbraucher auf der sicheren Seite.

Auf jeden Fall sollten Betroffene die Finger von den angeblichen Notdiensten lassen. Hier handelt es sich nicht um Profis mit Kenntnis in Sachen Wespenartenschutz, sondern um klassische Abzocker. Der Verbraucherzentrale Sachsen-Anhalt (vzsa) liegen Rechnungen von derartigen Firmen vor, worin für die Beseitigung von Nestern bis zu über 500 Euro kassiert worden sind. Das Ganze auf Rechnungsformularen, die ansonsten von der Firma für Handwerkerserviceleistungen in Sachen Türöffnung, Rohrreinigung und Sicherheitstechnik verwendet werden.

