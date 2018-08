Liegen keine wesentlichen Mängel vor, hat der Unternehmer einen (gerichtlich einklagbaren) Anspruch auf Abnahme. Bei einzelnen geringfügigen Mängeln muss die Abnahme vorgenommen werden, allerdings nur unter Vorbehalt der Mängelbeseitigung. Für verdeckte, also zum Zeitpunkt der Abnahme nicht sichtbare Mängel gelten automatisch die üblichen Gewährleistungsfristen nach VOB oder BGB.

Mängel müssen bei der Abnahme ausdrücklich benannt, ihre Beseitigung ausdrücklich gefordert werden. Sonst gelten die Mängel als abgenommen und Sie verlieren das Recht auf kostenlose Beseitigung der Mängel! Alle Mängel sollten in einem schriftlichen Abnahmeprotokoll aufgelistet werden.

- Die Gefahr für Schäden geht auf den Auftraggeber über. Vor der Abnahme muss der Unternehmer Bauschäden, etwa in Folge eines Unwetters, auf eigene Kosten beseitigen. Nach der Abnahme liegt dieses Risiko beim Auftraggeber. Baukunden müssen ihr Haus spätestens jetzt selbst versichern!

Mit der Abnahme bestätigen Bauherren, dass die Arbeit - im Großen und Ganzen - dem Vertrag entspricht und mängelfrei ist. Die Abnahme ist keine Formalie, wie manche Unternehmer behaupten: Sie ist ein Rechtsakt mit weitreichenden Folgen - für Auftraggeber und Auftragnehmer. Was ist alles zu beachten?

