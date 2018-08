Potsdam. Angesichts extremer Dürre und daraus resultierender Ernteausfälle will das Land Brandenburg erreichen, dass Bauern künftig besser auf Einnahmeverluste durch Wetterunbilden reagieren können. Das teilte die Potsdamer Staatskanzlei am Dienstag mit. Dazu habe das rot-rote Kabinett auf Vorschlag von Agrarminister Jörg Vogelsänger (SPD) eine Bundesratsinitiative beschlossen. Es solle Landwirtschaftsbetrieben ermöglicht werden, in besseren Jahren eine steuerfreie Risikoausgleichszulage zur Abfederung der finanziellen Auswirkungen von Extremwetterereignissen anzulegen. Vogelsänger begründete den Vorstoß mit den Worten: »Derzeitige staatliche Hilfsinstrumente sind für ein angemessenes Krisenmanagement nicht ausreichend.« 2016 sei die via Bundesrat betriebene Einführung einer steuerbegünstigten Rücklage noch am Widerstand der Bundesregierung gescheitert. dpa/nd