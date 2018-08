Berlin. Die als Rüstungsreformerin bekannt gewordene frühere Verteidigungsstaatssekretärin und Unternehmensberaterin Katrin Suder wird Vorsitzende des neuen Digitalrats der Bundesregierung. Das Gremium aus zehn Experten werde an diesem Mittwoch vom Kabinett eingesetzt und anschließend erstmals auch mit mehreren Ministern zusammenkommen, hieß es am Dienstag in Regierungskreisen in Berlin. Der Digitalrat soll die Regierung praxisnah beraten und antreiben. Dabei geht es um Projekte wie eine Strategie für Künstliche Intelligenz, den sogenannten Digitalpakt Schule, die Einführung eines Bürgerportals und die Digitalisierung der Verwaltung. dpa/nd