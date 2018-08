Hayali war kürzlich wegen ihrer Moderationen für Unternehmen und Verbände in die Kritik geraten. Das NDR-Medienmagazin »Zapp« hatte in der vergangenen Woche berichtet, die Journalistin sei unter anderem bei einer Veranstaltung der umstrittenen Glücksspielbranche tätig gewesen. epd/nd

Diese Wirkung habe sie unterschätzt, räumte Hayali ein: »Das bedaure ich sehr.« Sie sei sich natürlich bewusst, dass es einen Unterschied gebe zwischen unabhängiger journalistischer Arbeit und einer Tätigkeit für einen anderen Auftraggeber. Die Debatte gehe ihr sehr nahe und habe ihr klargemacht, »wie extrem hoch die Ansprüche an mich sind«. Sie werde ihre Tätigkeiten außerhalb des ZDF deshalb noch selbstkritischer prüfen, betonte die »Morgenmagazin«-Moderatorin.

Als freie Mitarbeiterin zeige sie dem ZDF an, wenn sie für andere Auftraggeber tätig werde, erklärte Hayali. Die entstandene Diskussion habe ihr aber deutlich vor Augen geführt, »dass durch die Auftritte jenseits meiner Sendungen der Eindruck von Befangenheit oder Abhängigkeit entstehen kann«.

ZDF-Moderatorin Dunja Hayali hat erstmals persönlich auf Kritik an ihren Nebentätigkeiten reagiert. Neben ihren ZDF-Sendungen moderiere sie im Durchschnitt zweimal im Monat im Auftrag von Verbänden, NGOs, Unternehmen Podiumsdiskussionen oder andere Veranstaltungen, schrieb Hayali auf Facebook. Anders als nun von einigen suggeriert handele es sich dabei nicht um Werbeauftritte. »Oft stelle ich mich auch ehrenamtlich zur Verfügung oder bitte darum, das vorgesehene Honorar zu spenden«, betonte sie. »So wie ich übrigens auch jedes Preisgeld, welches ich durch Auszeichnungen erhalte, spende.«

Was soll das sein

Wir blenden einen Banner über jedem Artikel ein, verbunden mit der Aufforderung sich doch an der Finanzierung und Sicherstellung von unabhängigem linkem Journalismus zu beteiligen. Ein geeigneter Weg besonders für nd-Online-User, die kein Abo abschließen möchten, die Existenz des »nd« aber unterstützen wollen.

Also, mach mit! Mit einem freiwilligen regelmäßigen Beitrag:

ndPlus

Ein kleiner aber feiner Teil unseres Angebots steht nur Abonnenten in voller Länge zur Verfügung. Mit Ihrem Abo haben Sie Vollzugriff auf sämtliche Artikel seit 1990 und helfen mit, das Online-Angebot des nd mit so vielen frei verfügbaren Artikeln wie möglich finanziell zu sichern.

Testzugang sichern!