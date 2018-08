Zum 100. Gründungsjubiläum des Bauhauses im kommenden Jahr soll in Berlin ein einwöchiges Festival stattfinden. Mit der »BauhausWocheBerlin« würden vom 31. August 2019 an sämtliche Berliner Aktivitäten zu der berühmten Architekturschule gebündelt, kündigte die Veranstaltungs-GmbH Kulturprojekte Berlin am Dienstag an. Geplant sei ein vielfältiges Programm mit Ausstellungen, Architekturführungen und Performances.

Anlässlich des Jubiläums »100 Jahre Bauhaus« mit bundesweiten Veranstaltungen widmeten sich auch zahlreiche Akteure in Berlin dem Thema. Kulturinstitutionen, Museen und Projekte würden sich das ganze Jahr über dem Thema Bauhaus aus unterschiedlichen Perspektiven annähern. Zusammengeführt würden die diversen Veranstaltungen mit der »BauhausWocheBerlin 2019«, hieß es.

Unter anderem werde es anlässlich des Festivals eine »Schaufenster-Ausstellung« in Berliner Einzelhandelsgeschäften geben, mit der die Geschichte des Bauhauses, seine Wirkung, das Leben an der Schule sowie die weltweit exportierten Produkte präsentiert würden. Ein Festivalzentrum solle Anlaufstelle für Besucherinnen und Besucher sein. epd/nd