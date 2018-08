Ladenthin. Die Anfang August vorübergehend komplett gesperrte Kreisstraße VG 83 zwischen Ladenthin in Mecklenburg-Vorpommern und dem polnischen Warnik ist wieder befahrbar. Wie eine Sprecherin des Kreises Vorpommern-Greifswald am Mittwoch sagte, konnte der plötzlich abgesackte Straßenabschnitt an der deutsch-polnischen Grenze innerhalb von zehn Tagen erneuert werden. Grund für das Absacken war trotz des seit Monaten heißen und trockenen Wetters ein »komplett durchfeuchteter Straßenkörper«. Die Straße liegt westlich der Oder und verläuft abschnittsweise durch Niederungen. Die Straßenverbindung war nach 1945 über 60 Jahre hinweg gesperrt gewesen. Sie wurde erst vor rund zehn Jahren im Rahmen des EU-Pomerania-Projekts erneuert, um das Zusammenleben in der Region Szczecin zu erleichtern. dpa/nd