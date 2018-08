Eher unauffällig: Peter Tschentscher Foto: dpa/Christian Charisius

»Olaf Scholz wird neuer Bundesfinanzminister? Das ist doch dieser Hamburger!« Solche und ähnliche Anmerkungen zum Umzug des Hanseaten nach Berlin waren auch im Süden der Republik nicht selten zu hören, als im Frühjahr feststand: Der SPD-Politiker verlässt die Elbmetropole und damit das dortige Rathaus, in dem er als Erster Bürgermeister wirkte. In dieser Position war er bekannt, nicht nur in Hamburg. Und das gilt auch für frühere Amtsinhaber wie Ole von Beust oder Henning Voscherau. Aber wohl kaum für Peter Tschentscher.

So heißt der neue Erste Bürgermeister in Hamburg. Doch selbst dort wissen das viele Menschen nicht. Im März war er an die Stadtspitze gewählt worden, 100 Tage später präsentierte ein Team der »Hamburger Morgenpost« Passanten in der City ein Foto des Rathauschefs und wollte wissen: Wer ist das, und was macht er? »Kenn ich nicht«, antworteten 31 von 50 Befragten. Einer meinte, das könne ein Pfarrer sein, denn der Ma...