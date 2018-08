Erfurt. Gesetzesvorhaben der rot-rot-grünen Regierung in Thüringen lassen einen Landtagswahltermin frühestens im Oktober 2019 immer wahrscheinlicher werden. Ein drittes Gesetz zu Gemeindezusammenschlüssen könnte vom Landtag im September kommenden Jahres beschlossen werden, sagte Innenminister Georg Maier (SPD). In diesem Fall würde es keinen gemeinsamen Wahltermin mit den Ländern Sachsen und Brandenburg geben, die im September 2019 einen neuen Landtag wählen. Die CDU als größte Oppositionsfraktion hat immer wieder einen möglichst frühen Wahltermin auch in Thüringen gefordert. Eine Entscheidung, wann die Thüringer zur Stimmabgabe aufgerufen werden, werde die Regierung voraussichtlich in den nächsten zwei Wochen fällen, kündigte Regierungssprecher Günter Kolodziej an. dpa/nd