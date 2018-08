Was soll das sein

Erfurt. Wechsel an der Spitze der Tageszeitung »Thüringer Allgemeine« in Erfurt: Jan Hollitzer folgt zum 1. November als neuer Chefredakteur auf Johannes Maria Fischer. Wie die Funke Mediengruppe, zu der die Regionalzeitung gehört, am Mittwoch mitteilte, werde sich Fischer neuen beruflichen Herausforderungen widmen. Er leitet die Geschicke der Redaktion seit Mai 2016. Hollitzer kommt von der Ströer Newspublishing GmbH, wo er seit Oktober 2017 stellvertretender Chefredakteur beim Newsportal »t-online.de« ist. Von 2009 bis März 2015 war der gebürtige Thüringer nach seinem Volontariat bei der »Thüringer Allgemeinen« dort bereits Online-Chef. Die Zeitung ging 1990 aus der SED-Bezirkszeitung »Das Volk« hervor. Fast zwei Jahrzehnte lang wurde sie von Sergej Lochthofen als Chefredakteur geprägt. epd/nd