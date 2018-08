San Francisco. Facebook hat nach eigenen Angaben Desinformationskampagnen aus Russland und dem Iran gestoppt. Mehr als 650 Seiten, Gruppen und Konten seien als »Netzwerke zur Irreführung von Menschen« identifiziert und entfernt worden, erklärte Facebook-Chef Mark Zuckerberg am Dienstag. Die Maßnahme war demnach Teil des Kampfes gegen sogenannte Fake News vor den Kongresswahlen in den USA. Die US-Strafverfolgungsbehörden seien eingeschaltet worden. Die Inhalte von einigen der betroffenen Seiten konnten demnach in den Iran zurückverfolgt werden, andere u Gruppen, die zuvor mit russischen Geheimdienstaktivitäten in Verbindung gebracht worden seien. AFP/nd